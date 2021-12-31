‘Kazanan mesleğimiz olacak’

HURŞİT BOZKURT

Çorum Berberler-Kuaförler-Güzellik Salonları İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Gazi Demir gazetemizi ziyaret ederek, tüm meslektaşlarını hafta sonu yapılacak olan genel kurula davet etti.

Gazi Demir, Pazar günü saat 10,00’da Afra Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan genel kurulda kazanın meslekleri ve meslektaşları olacağını söyledi.

Eşi Öznur Demir’le birlikte gazetemizi ziyaret eden Gazi Demir, seçim çalışmaları süresince kendilerine ilgi gösteren meslektaşlarına teşekkür ettiği konuşmasında, “Bugüne kadar ki ziyaretlerimizle gönül kapılarını bize açarak, bu göreve talip olmakla ilgili azmimiz ve inancımıza katkı sunan tüm meslektaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

Tüm meslektaşlarını genel kurula davet eden Gazi Demir, genel kurulların her meslek gurubu için yeni bir birliktelik anlamı taşıdığını belirterek, herkese katılım çağrısında bulundu.

Demir, ziyarette yaptığı konuşmasında şunları söyledi, “Tüm meslektaşlarımız genel kurulumuza bekliyoruz. Hafta sonu gerçekleşecek genel kurulumuzdan alacağımız olumlu sonuçlarla da inançla çıktığımız hizmet yolunu taçlandırmak istiyoruz. Genel kurulumuzun birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini diliyor, kazananın mesleğimiz ve meslektaşlarımız olacağına inanıyorum.”