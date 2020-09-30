RECEP MEBET - MURAT KARASU

Farabi Caddesi ile Arif Ersoy Caddesi’nin kesiştiği kavşakta kazasız gün geçmiyor.

Dün meydana gelen kazada bir otomobil ile minibüs birbirine girdi. Çarpışmanın etkisiyle şoka giren sürücüler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkarıldılar. Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada her iki araç da maddi hasara uğradı.

İki caddenin buluştuğu noktada yaşanan trafik kazalarında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını istediler.