Kazı ve dolgu çalışması

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma programına alınan yerlerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Ekipler, şehrin değişik bölgelerinde kazı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Slimkent 20. Sokak, Galericiler Sitesi 16. Sokak ve Ahçılar 17. Sokakta asfalt öncesi stabilize dolgu çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, stabilize ve mekanik serim çalışmalarının ardından 545 metre uzunluğundaki yolu asfalta kavuşturacaklarını dile getirdi.

Öte yandan Karakeçili Mahallesi’nde 2 bin 100 metrekarelik otopark alanı ve Çiftlik Çayırı 14.Sokak’ta çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Tuncel, “Şehrimizin değişik yerlerinde programımız dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyor.” diye konuştu.





Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 21:17