KBB Uzmanı Karataş Elitpark Hastanesi’nde

‘Yaşam için sağlık’ sloganıyla hizmetlerine devam eden Özel Elitpark Hastanesi, yeni KBB Uzmanı Op. Dr. Duran Karataş’ı bünyesine kattı.



Karataş, Özel Elitpark Hastanesi’nde; Rinoplasti (burun estetiği), bademcik geniz eti, kulak tüp operasyonları, kulak zarı operasyonları (kepçe kulak cerrahisi), radyo frekansla burun tıkanıklığı ve horlama tedavisi, sinüzit operasyonları, uyku cerrahisi, tükürük bezi cerrahisi, ses hastalıkları, baş boyun cerrahisi, baş dönmesi, yüz felci, gözyaşı kanalı cerrahisi konularında teşhis ve tedavi hizmeti verecek.



1975 Kayseri doğumlu olan Op. Dr. Duran Karataş, ilköğrenimini Kayseri’de, orta öğrenimini Nevşehir’de, lise öğrenimini Trabzon Fen Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni kazanarak 1999 yılında mezun oldu. 2001-2006 yılları arasında Erciyes Üniversitesi KBB Bölümünde ihtisasını yapıp Van Devlet Hastanesi, Çorum Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görev aldı.

Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Hizmet vermeye başladığı günden bu yana, hep daha iyisi anlayışını benimseyen ve deneyimli hekimleri ile Çorum ve bölge halkının ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini kaliteli bir şekilde sunan Özel Elitpak Hastanesi bölge sağlık hizmetlerinin en büyük temsilcisi olma yolunda hızla ilerliyor.” denildi.