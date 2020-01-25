KD Limon Gıda açıldı

RECEP MEBET

Çorumlu bazı müteşebbislerin ortak girişimiyle kurulan KD Limon Gıda A.Ş., ilk mağazasını dün hizmete açtı.

‘Yüzde Yüz Yerel’ sloganıyla faaliyet gösteren KD Limon Gıda, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) karşısı numara 13/A’da hizmete girdi.

AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYA

Perakende sektöründeki köklü tecrübeleri ışığında KD Limon Gıda’yı kuran şirket sahipleri, açılışa özel kampanya ile yüzlerce üründe cazip indirimler uyguladıklarını duyurdular.

Yerli kesim et ürünleri, bahçeden sofralara sebze ve meyve çeşitleri başta olmak üzere şarküteri, temizlik ürünleri ve tüm gıda maddelerini tüketiciyle buluşturan KD Limon Gıda, 450 metrekarelik mağazası ve zengin ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

“Uygun fiyat ve deneyimli personelimizle Çorum halkının hizmetindeyiz” diyen şirket yetkilileri, “Kaliteli ve hesaplı alışverişe önem veren herkesi KD Limon Gıda’ya bekliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2020, 16:10