Kebapçızade kısa sürede hizmete döndü

EROL TAŞKAN

Çorum’un ünlü tandır kebabını üç kuşaktır yaşatan ve geleceğe taşıyan Kebapçızade Tandır Kebap Lokantası, geçtiğimiz hafta yaşadığı yangına rağmen, müşterilerini bu eşsiz lezzetten mahrum bırakmamak için ocağını yeniden tüttürmeye ve tandır kebabını yapmaya başladı.

Yaşadığı ağır hasara rağmen iki günde gerekli hazırlıkları yapan işletme sahipleri Mustafa Hafızoğlu ve genç kuşak tandır ustası oğlu Nurettin Hafızoğlu ile birlikte lokanta çalışanları el birliği ile ünlü tandır kebap lokantasını eski günlerine kavuşturdu.

Lezzet ve kalitesinden ödün vermeden hizmete devam eden firma yetkilileri, yangının kendileri açısından üzücü ve fazlaca maddi hasarlı olmasına rağmen, kimsenin yaralanmamış olmasına ve yangının komşulara sirayet etmemiş olmasına şükrettiklerini belirterek, tandır lezzetini Çorumlular’ın damak tadıyla buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.