Kedinin ayakları kesilmemiş

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün Buharaevler'de 4 ayağı da kopmuş halde ölü kedi bulunmuştu. Olayın duyulmasının ardından Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü harekete geçerek, ölü kediyi buldu. Otopsi için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürülen kedinin yapılan otopside ayaklarının kesilmediği, ağır tonajlı aracın kedinin ayaklarının üzerinden geçtiği öne sürüldü.

Otopsiyi yapan Veteriner Hekim Mehmet Gültekin; "Kedimizin 3 ayağı kırılarak kopmuş diğer bir ayağıda direk eklemden kopmuş şekilde olduğu anlaşıldı. Kedinin 4 ayağında da kesik bulguya rastlamadık.Detaylı otopsimiz sonucu karın bölgesinde 1 cm yırtık gördük.belinin kırık ve böbreğinin parçalandığını gördük.İç organlarında kanama olduğu bulgularına rastladık." dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 19:04