Kellegöz Camii’nde restorasyon sürüyor

RECEP MEBET
Çorum’daki vakıf eserleri arasında yer alan Kellegöz Camii’ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor.
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında tarihi caminin minaresi ve duvarlarının yenilendiği belirtildi.
Yaklaşık 520 bin TL’ye ihale edilen restorasyon dahilinde caminin çatı ve tavan tadilatının ardından sıva çalışmalarına geçileceği öğrenildi.
180 gün sürmesi planlanan çalışmaların, projedeki revizyon değişikliğinin uygulanmasının ardından kısa sürede tamamlanacağı ve caminin en yakın zamanda yeniden ibadete sunulacağı kaydedildi.