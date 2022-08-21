Kemal Mesci oğlunu evlendirdi

M.BURAK YALÇIN

Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Mesci’nin oğlu Av. Talha Mesci, Av. Melisa Koç ile hayatını birleştirdi.

Hülya-Kemal Mesci çiftinin oğlu Av. Talha Mesci, Fehmiye-Alaattin Koç çiftinin kızı Av. Melisa Koç ile evlendi.

Geçtiğimiz Cuma akşamı Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğün törenine önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İl Genel Meclis Üyesi Osman Günay, Çorum Barosu Başkanı Turan Kalıpcı, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Mesci ve Koç aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikâhını Çorum Belediyesi evlendirme memuru Hasan Tomuk kıyarken, nikâh şahitliklerini ise önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Abdulbaki Kartancı, Av. Enfal Köksal, Av. Emre Acar ve 5S Otomotiv CEO’su Kürşat Daştan yaptı.

Düğün töreninde konuşma yapan Av. Muzaffer Külcü, genç çifte hayırlı olsun dileklerini ileterek, mutluluklar diledi.

Hakimiyet, Melisa-Talha çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022, 15:33