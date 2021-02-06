‘Kemalist vesayetçiler Atıf Hoca’nın anılmasından rahatsız’

İskilipli Atıf Hoca’nın 95.ölüm yıl dönümü nedeniyle İskilip’te düzenlenen anma programına ilişkin ulusal basında çıkan çirkin haberlere bir tepki de Özgür-Der’den geldi.

Özgür-Der Çorum Şube Başkanı Murat İslam, kemalist vesayetçilerin Atıf Hoca’nın anılmasından rahatsız olduğunu söyledi.

‘TARİHİ ÇARPITMAYA DEVAM EDİYORLAR’

Kemalist vesayetçilerin tarihi çarpıtmaya devam ettiğini ifade eden İslam; “4 Şubat 1926 yılında idam edilen İskilipli Atıf, Çorum’un İskilip ilçesindeki mezarı başında Atıf Derneği’nce organize edilen bir programla anılmıştı. Anma programına siyasi ve akademik çevrelerden de katılım olmuştu. Bu anma programını öğrenen kemalist vesayetin savunucuları, İslami yaşam uğruna Kemalizm’e karşı dik duruşuyla bilinen ve idam edilen İskilipli Atıf Hoca hakkında uydurma tezviratlar ile karalama kampanyasına bu yılda devam etti. Cumhuriyeti kuran kadroların vesayetçileri, muasırlaşma önünde engel olarak gördüğü tüm düşüncelerin, kişilerin, yapıların, uygulamaların, değerlerin ve sembollerin hızla ve acımasızca tasfiye edildiği karanlık bir dönemin kurbanı İskilipli Atıf Hoca’yı kriminalize etmeye devam ediyor.” dedi

‘SUÇ İŞLEMİŞ GİBİ LANSE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Kemalist kesimin haber siteleri ve siyasetçilerinin İskilipli Atıf Hoca’nın anılmasını suç işlenmiş gibi lanse etmeye çalıştıklarını kayeden İslam, şu ifadeleri kullandı;

“İskilipli Atıf Hoca’nın İngilizlerden destek aldığını ve gerici olduğunu iddia eden vesayetin kalıntıları “Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren ve Kuvayi Milliye’ye düşman Teali İslam Cemiyeti’nin yöneticisi İskilipli Atıf, ölümünün 95. yılında devlet erkânı ve AKP’lilerin de katıldığı törenle anıldı.” diye hedef gösteriyorlar. Yapılan haberler de Kuvayı Milliye düşmanı olarak lanse edilen İskilipli Atıf Hoca’nın gerçekte kimin emriyle ve hangi gerekçe ile öldürüldüğünü yazmadan, İskilipli Atıf Hoca ve Teali İslam Cemiyeti hakkında Kemalist tarih anlayışının yazdığı tarihten alıntılar ile olayı aktararak İstiklal Mahkemeleri devrine olan hayranlığını göstermeye devam ediyorlar. Oysa İskilipli Atıf Hoca’yı itibarsızlaştırmaya çalışarak, tarihin gerçeklerini örtmek ve çarpıtmak mümkün değildir. Bu anlamda İslam"a ve değerlerine hizmet etmiş, bu uğurda şehit olmuş değerli bir âlimin anma programına katılan tüm idari, siyasi ve akedemik erkana halkın değerleri ile barışık bu tutumlarından dolayı tebrik ediyor ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Kimsesizler mezarlığına gizlice gömdükleri Atıf Hoca'nın nasıl ki mezarı 73 yıl sonra bulunup İslikip'e nakledilip günyüzüne çıktı ise bütün hakikatler de birgün günyüzüne çıkacaktır. Düzmece olarak kurulan İstiklal mahkemeleri marifetiyle ve hukuku ayaklar altına alarak astığınız ve iftiralarla ismini ve itibarını kirletmeye çalıştığınız İskilipli Atıf Hoca'yı bizler her daim saygı, sevgi ve dualarımızla anmaya devam edeceğiz.