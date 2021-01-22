Kenan Aydın vefat etti

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Çorum Belediyesi çalışanlarından Kenan Aydın (39) vefat etti.

Mecitözü ilçesi Elmapınarı Köyü’nden Mustafa Aydın’ın oğlu, Belediye çalışanlarından Sinan Aydın ile Osman Aydın’ın kardeşi Kenan Aydın, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Aydın’ın vefatı, ailesi ve arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi yarın (Cumartesi) öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Elmapınarı Köyü Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Kenan Aydın’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.



