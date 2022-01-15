Kenan Yaşar AYM seçiminden birinci çıktı

EROL TAŞKAN

Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, Türkiye genelinde tüm Baro Başkanları’nın oy kullandığı Anayasa Mahkemesi Üyeliği seçimlerinden birinci çıktı.

Siyaset ve adalet camiasının çok yakından takip ettiği seçimlerden en yüksek oyu olarak büyük bir başarıya imza atan Kenan Yaşar, ay sonunda TBMM’de yapılacak seçimlerin en güçlü adayı oldu.

Avukatları temsilen Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak, ismi TBMM’ye çıkan üç isimden birisi olan Kenan Yaşar, buradaki seçimi de kazanması durumunda, çok önemli bir görev alan Anayasa Mahkemesi Üyesi olacak. Kenan Yaşar, 28 adayın yarıştığı seçimi en önde göğüsleyen isim olarak hemşehrilerini de sevindirdi.

Hakimiyet, Kenan Yaşar’ı tebrik eder, önümüzdeki seçimde de başarılar diler.

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2022, 17:46