Kenan Yaşar AYM Üyeliği'ne aday oldu

EROL TAŞKAN

Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, yaş haddi nedeniyle Anayasa Mahkemesi üyeliğinden emekliye ayrılacak olan Avukat Celal Mümtaz Akıncı'dan boşalacak üyelik için aday oldu.

Baro Başkanları'nın oylarıyla belirlenecek yeni aday, TBMM'de yapılacak ikinci bir seçimin ardından AYM üyesi olarak görev alacak.

Baro Başkanları tarafından yapılacak oylama sonucunda belirlenecek 3 aday arasından TBMM tarafından yapılacak oylama ile bir kişi AYM'ye seçilecek.

15 Ocak'ta yapılacak seçimde 83 Baro Başkanı oy kullanacak. 32 adayın başvurduğu seçim sürecinde, Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, öne çıkan isimler arasında gösteriliyor.

Aldığı tüm görevleri başarıyla yerine getiren Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar'ın, seçilmesi durumunda AYM üyeliğini başarıyla temsil edeceğine inanılıyor.

Meselelere hukuk, adalet, demokrasi ve insan hakları konularındaki yaklaşımlarıyla tüm meslektaşları arasında takdir gören Kenan Yaşar, şair ve yazar kimliği ile de biliniyor.