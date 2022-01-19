Kenan Yaşar AYM üyesi oldu

FATİH BATTAR

Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, Anayasa Mahkemesi üyesi seçildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde tüm Baro Başkanları’nın oy kullandığı Anayasa Mahkemesi Üyeliği seçimlerinden birinci çıkan Yaşar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan seçim sonucunda Anayasa Mahakemesi (AYM) üyesi olmayı başardı.

Avukatları temsilen Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak, ismi TBMM’ye çıkan üç isimden birisi olan Kenan Yaşar, büyük bir başarıya imza atarak, Çorum'u da gururlandırdı.

Meclis'te yapılan oylamada ise Yaşar'a 282, Bilal'e 104 ve Göğebakan'a ise 25 oy çıktı.

AYM üyeliğine aday belirlemek için 83 baro başkanının oy kullandığı seçimlerde TBMM’ye sunulacak 3 isim belli olmuştu. AYM üyeliği seçimlerinde Isparta Baro Başkanı Ünsal Çankaya haricinde 82 baro başkanı oy kullanmıştı. Baro başkanları tarafından yapılan oylamada, en çok oyu alan ilk üç aday Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Diyarbakır Barosu üyesi Zülal Erdoğan ile Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan olmuştu.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

Anaaysa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar, Ankara Barosu Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 26 yıldır Çorum’da avukatlık yapıyor. Çorum Barosu’nda genel sekreterlik de yapan Yaşar, son iki dönemdir de baro başkanlığı görevini sürdürüyor. Yaşar, daha önce AK Parti il yöneticisi ve milletvekili aday adayı olmuştu.

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Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022, 19:24