Kenan Yaşar'dan baro seçimlerine ilişkin açıklama

Çorum Baro Başkanı 4-5 Aralık'ta yapılacak Türkiye Barolar Birliği seçimleri öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu'nun Eskişehir'de gizli bir toplantı yaptığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni Şafak gazetesinin iddiasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir Barosu ile CHP, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu devirmek için harekete geçti. CHP Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda belirlenen Erinç Sağkan'ı aday olarak dayatmak için Eskişehir'de gizli bir toplantı düzenlendi.

Toplantıya ilişkin bir açıklama yapan Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar, toplantının alternatif bir aday çıkarmaya yönelik olduğunu belirtirken, "Bazı baro başkanları toplantının içeriğinin bu maksatla olduğunu bilmeden katılmışlardır. Kimileri toplantının amacını öğrenip ayrılmıştır. Toplantıya katılım sağlanmış olması çıkan sonucun herkesçe onaylandığı anlamına gelmemektedir. Nitekim toplantı sonrası ortak bir açıklama yapılmasına itirazlar sonucu açıklama yapılmaması bu durumu göstermektedir. Kaldı ki 348 delegenin her biri avukattır. Kimsenin oyu kimsenin cebinde değildir" dedi.

Yaşar ayrıca, "Bugüne kadar Ankara, İstanbul, İzmir Baroları delege hakimiyeti nedeniyle aday belirlemekteydiler. Anadolu barolarının esamesi okunmuyordu. Bugün Anadolu baroları güçlerinin farkındadır" diye konuştu.