Kenan Yaşar'ın acı günü

FATİH BATTAR
Anayasa Mahkemesi üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar'ın annesi Fevziye Yaşar vefat etti.
Mecitözü'nde yaşayan AK Parti İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'ın anneleri, rahmetli Rıdvan Yaşar'ın eşi. Fevziye Yaşar bugün hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi bugün ikindi namazından sonra Mecitözü Büyük camiden alınarak Mecitözü'nde toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2022, 12:25
FEVZİYE TEYZEME ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM.MEKANI CENNET OLSUN.BAŞINIZ SAĞOLSUN CAN ABİM