Kenan Yaşar’dan Baro Başkanı Kalıpçı’ya tebrik

FATİH AKBAŞ

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilmesi nedeniyle Çorum Baro Başkanlığı görevinden istifa eden Av. Kenan Yaşar, Baronun yeni Başkanı Av. Turan Kalıpçı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Av. Mahmut Hikmet Keleş ile birlikte Baro Başkanı Turan Kalıpçı’yı ziyaret eden Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Kalıpçı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kenan Yaşar ve Mahmut Hikmet Keleş’e teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 18:41