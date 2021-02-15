Kenan Yaşar’dan meslektaşına sert tepki

FATİH BATTAR

Çorum Baro Başkanı Avukat Kenan Yaşar, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, geçtiğimiz günlerde vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in ölümünü beklediğini açıkladı.

Polat Balkan, Kadir Topbaş'ın cenaze namazının kılındığı gün (14 Şubat) "Kadir Topbaş'ın ardından Melih Gökçek'i bekliyoruz!" ifadelerini kullanması, Çorum’da da hukukçular tarafından tepkiyle karşılandı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çorum Baro Başkanı Av Kenan Yaşar; “Ne söylense anlamayacağınız malum. Hadsiz, hukuksuz ve ahlaktan yoksun bir paylaşım. Polat bey böyle bir paylaşımı siz kendinize yakıştırsanız da bir hukukçuya bir baro başkanına yakışmıyor. Şiddetle kınıyorum.” ifadelerine yer verdi.