Kenan Yaşar’ı tebrik ettiler

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Kenan Yaşar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ziyarette Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar’ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar dilediler. Yaşar ise ziyaretten dolayı konuklarına teşekkür etti. Başkan Aşgın günün anısına Yaşar’a hediye verirken ziyarete AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Yahya Çelik’te katıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2022, 19:25