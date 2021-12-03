GÜLTEN COŞKUN

3 Aralık Engelliler Günü olması nedeniyle Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezinde kursiyer olarak eğitim gören Arap Murat Akkoyunluoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşi de Akkayonluoğlu engelli bireylere çağrıda bulunarak, “Ben kendimi eve kapattım. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Kendilerini eve kapatmasınlar. Çünkü bizlerin normal bir vatandaştan bir farkımız yok” dedi.

Söyleşimizde Arap Murat Akkayonluoğlu ile hayalini, sokakta karşılaştıkları sorunları ve vatandaşların engelli bireylere karşı bakış açılarını konuştuk.

Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Engellilik, birey ve aileleri için zorlu yaşam koşullarını da beraberinde getiriyor. Bu süreçte onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere de görevler düşüyor. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırmalıyız.

Şimdi sizi Arap Murat Akkayonluoğlu ile yaptığımız söyleşiyle karşı karşıya bırakıyoruz.

GÜLTEN COŞKUN: Murat bey bize kendinden bahsedebilir misin ?

ARAP MURAT AKKOYUNLUOĞLU: ’20 SENE ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKAMADIM’

Ben Arap Murat Akkoyunluoğlu. 1986 Çorum doğumluyum. Çorum’a taşınalı on sene oldu. Engelli Eğitim Merkezi açılalı 7 sene oldu. Buranın ilk çini öğrencisiyim. Burada çini yapıyorum. Burası açılmadan önce dışarıda geziyordum. Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi bizim için çok büyük avantaj oldu. 20 senedir zorunlu olmadıkça hiç evden çıkmıyordum hayata küsmüştüm. İnsanların bana bakış açısı farklıydı ben mi değişmiştim insanlar mı değişmişti çözemedim. Bana acıyarak bakmaya başladılar. Acıyarak bakmaya başladıklarında ben insanlardan korkmaya başladım. Çünkü hiç bana göre değildi. Arkadaşlarımın çoğu beni terk ettiler. Beni bıraktılar bir iki arkadaşım kaldı ondan sonra hayata küstüm anlayacağınız.

‘İKİNCİ BAHAR LOKANTASININ SAHİBİ HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ’

İnsanlara güvencim kalmadığını söylemiştim. Bir gün İkinci Bahar Lokantasının sahibi İsmet Çıtak ile karşılaştım. Bana bir tane akülü araba vereceğini söyledi bana çok kişi bunu söyledi ama kimse yapmadı. Onun da engelli bir çocuğu vardı. Beni hayata bağlayan İkinci Bahar Lokantasının sahibidir. Beni hayata bağlama sebebi şuydu; bir tane tekerlekli sandalyem bile yoktu, alamadım.

O insanın hakkını asla ödeyemem çünkü bana ilk akülü sandalyeyi getiren adam beni dışarıya ilk çıkartan insan odur. İlk çinimi de ben ona yaptım.

‘ÖĞRETMENİM BENİM İKİNCİ ANNEM’

Buraya ilk öğrenci olarak ben kayıt oldum ondan sonra Hacer Kesici ile tanıştım. O benim ikinci annemdir. Kendisi benim ilk çini öğretmenimdir. Ben ona öğretmen demem, anne derim. Hayata küsmüştüm, burası beni tekrar hayata bağladı.

GÜLTEN COŞKUN: Hayalin neydi?

ARAP MURAT AKKOYUNLUOĞLU: ‘EN BÜYÜK HAYALİM ASKER OLMAKTI’

Benim en büyük hayalim asker olmaktı. Askerleri, polisleri ve özel harekatçıları çok severdim. Onlar benim için çok önemlidir. Onları gördüğümde hep ağlarım. Benim bir tane dayım vardı. O da şehit oldu.

GÜLTEN COŞKUN: Engelli bir birey olarak sokakta karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

ARAP MURAT AKKOYUNLUOĞLU: ‘BELEDİYEDEN ENGELLİ RAMPALARINI DÜZ YAPMALARINI RİCA EDİYORUZ’

Bu konuda Belediye Başkanımızdan ricamız halk otobüsü şoförlerine özellikle engellilere nasıl davranılacağını öğrenmeleri için eğitim verilmesi lazım. En büyük sorunlarımızdan biri budur. Diğeri de ara sokaklarda sorun var. Büyük ana caddelerde sorun olmuyor. Rampalardan engellilerin akülü sandalyeyle geçmesi imkansız. Ben çıkarım ama tepe üstü tekrar düşerim. Arkada lastikler var onların çıkma ihtimali yok. Belediyemizden özellikle bu ara sokaklardaki rampaları daha düz şekilde yapılmasını istiyoruz.

GÜLTEN COŞKUN: Sizce Çorum halkı engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlı mı?

ARAP MURAT AKKOYUNLUOĞLU: ‘GENÇLER DE YAŞLILAR DA ÇOK DUYARLI’

Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı. Yaşlılarımız da duyarlı ama gençler çok daha fazla duyarlı. Bu konuda Çorum halkından yüzde doksan dokuz memnunum çünkü her zaman yardımımıza koşarlar. Bir yerde kaldığım zaman “abi bir istediğin var mı” diye sorarlar.

Bir şikayetim var. Onu da söylemek istiyorum. Alışveriş merkezlerine, dükkanlara engelli rampası yapılması zorunludur. Biz insanları bazen dışarıya çağırıyoruz bir şey sormak için veya bir şey almak için. İnsanlar bizi dilenci yerine koyuyorlar. Sanıyorlar ki onları yanımıza çağırdığımız zaman onlardan para isteyeceğiz. Lütfen bu konuda halkımızdan duyarlılık istiyoruz biz onlardan para istemiyoruz.

GÜLTEN COŞKUN: Son olarak engelli arkadaşlarına söylemek istediğin bir şey var mı ?

ARAP MURAT AKKOYUNLUOĞLU: ‘KENDİLERİNİ EVE KAPATMASINLAR’

Ben kendimi eve kapattım. Kendi kendimle konuşmaya başladım. Sonra duvarlarla konuşmaya başladım. Sakın benim düştüğüm hataya düşmesinler. Kendilerini dışarıya çıkartsınlar. Aileleri izin vermiyorsa bile ne yapıp edip seslerini duyursunlar. Mutlaka kendilerini dışarıya çıkartsınlar. Bizlerin normal bir vatandaştan bir farkımız yok.

(Söyleşimizde Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezi'nde kursiyer olarak eğitim gören Bekir Madan kendi yazdığı "Gönülden Kalbe" kitabını hediye etti.)

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2021, 15:19