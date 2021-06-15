MURAT ÇETİN

Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkan Adayı Yılmaz Ali Paşaoğlu ve yönetim ekibi gazetemizi ziyaret etti.

Paşaoğlu, dernek üyesi emeklilerden destek istediği ziyarette, “En büyük amacımız, bizim de dahil olduğumuz emeklilerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri için derneğimizi daha aktif hale getirmek ve hizmete talip olmak. Kendimiz için değil, üyelerimiz için hizmet üreteceğiz.” dedi.

Başkan Adayı Yılmaz Paşaoğlu’nun ziyaretinde, Hülya Kazanasmaz, Recep Akçıl, Osman Barlık ve Hüseyin Gazi Atak da hazır bulundu.

Oluşturacakları yönetimle görev talip olduklarını kaydeden Türkiye Emekliler Derneği Çorum Şube Başkan Adayı Yılmaz Ali Paşaoğlu, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a, nasıl bir anlayışla yola çıktıklarını aktardı.

Emeklilerin taşıdıkları hayat tecrübesi ve yıllarca verdikleri hizmetlerle toplumun en saygın kesimi olduğunun altını çizen Paşaoğlu, “Bizler iki temel amaçla yola çıktık. Birincisi emeklilerimizin hak ettiği huzurlu yaşamlarına destek olmak, ikincisi de emeklilerimizin engin hayat tecrübelerini toplumun hizmetine sunarak, toplumsal huzura ve barışa katkı sağlayarak, özellikle genç nesillerimize örnek olmak.” diye konuştu.

Emeklilerin tüm ihtiyaçlarının çözümlerine yönelik önemli projeleri ve hedefleri olduğunun altını çizen Başkan Adayı Yılmaz Ali Paşaoğlu, ziyarette şunları söyledi; “Emeklilerimiz, bir kenarda ölümü bekleyen, işi gücü kalmamış, gücünü kuvvetini yitirmiş insanlar değildir. Bizim birincil hedefimiz emeklilerin toplumda yük değil, hayat tecrübesi ve ömür boyunca topluma verdiği hizmetlerle bu memleketin önemli bir unsuru olduğunu ifade etmektir.

Her biri hayat tecrübesi ve mesleki birikimlere sahip olan emeklilerimizin, emeklilik hayatlarını gururla, onurla yaşamasını arzu ediyoruz. Tüm bunların sağlanması açısından dernek çatısı altında görev alarak, bizlerin de içerisinde olduğu emeklilerimizin daha iyi şartlarda, huzurlu, sağlıklı ve mutlu olarak bir yaşam sürmesi için çalışacağız.

Emekli olmak., toplumdan kopmak hayata küsmek değildir. Ömrünü çalışma hayatına adayan emeklilerimizin, emeklilik dönemlerini huzurla tamamlaması açısından derneğimize de önemli görevler düşmektedir. Birlikte hareket edecek olmanın gücünü, dernek çatımız altında birleştirip, camiamızı layıkıyla temsil etmek ve kanunun bizlere sağladığı tüm haklardan üyelerimizi yararlandırmak için yola çıktık.

Hem emeklilerimizin haklarını korumak, birlikteliğimizi kuvvetlendirmek ve emeklinin toplum ve ailedeki saygınlığına katkı sağlamak için bu yola gönül verdik.

Tüm dernek üyelerimizden samimiyetle destek bekliyoruz. Şahsi hiçbir hesap içerisinde değiliz, tek gayemiz emeklilerimizin toplumdaki saygınlığının artması için hizmete seferber olmak. 28 Haziran 2021 tarihinde Afra Düğün Salonu’nda saat 10,00’da gerçekleştirilecek olan genel kurulumuza, tüm emeklilerimizi davet ediyor, başta derneğimize sahip çıkmaya, ardından da yönetimimize de destek ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2021, 17:27