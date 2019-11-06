RECEP MEBET

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, medya sektörünün yaklaşan fırtınaya hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, “Kendimizi yenilemeliyiz” dedi.

Samsun’da düzenlenen ‘Çevrimiçi Gazetecilik İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Rıdvan Duran, yaşanan olumsuz gelişmelere karşın yazılı basının vazgeçilmez bir konumda olduğunu söyledi.



BİK’TEN DİJİTAL DÖNÜŞÜM HAZIRLIĞI

Çorum’un yanı sıra Amasya, Giresun, Ordu, Sinop, Tokat ve Yozgat’tan gelen gazetecilerin katıldığı toplantı önceki gün Samsun Öğretmenevi Salonu’nda gerçekleşti.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, BİK Samsun Bölge Müdürü Mustafa Bayraktar, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen, BİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Çorum Gazeciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Mebet ve Taner Şimşek’in de katıldığı toplantıda basın sektöründeki dijital dönüşüm ele alındı.

Yapılan selamlama konuşmalarının ardından başlayan toplantıda bölge basınına hitap eden BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, medyanın içinden geçtiği sıkıntılı günlere değinerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

BİK Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Erzen’in de aralarında bulunduğu basın heyetinin de TBMM’de yaptıkları görüşmeler ve gerçekleştirdikleri girişimlerle sektörün sorunları ve çözüm önerilerini ilgili makamlara taşıdığını belirten Duran, “El ele verip bu zor günleri hep birlikte geride bırakmayı, basın sektörünü hak ettiği noktaya taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam’ın ‘Çevrimiçi Gazetecilik ile İlgili Basın İlan Kurumu Faaliyet ve Çalışmaları, Strateji ve Genel Çerçeve’ konulu sunumu ile devam eden toplantıda BİK Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş ise ‘Mevzuat ve Uyum Çalışmaları’ hakkında açıklamalarda bulundu.

‘YEREL BASIN İHMAL EDİLİYOR’

Soru-cevap bölümü ile devam eden toplantıda söz alan arkadaşımız Recep Mebet, Milli Mücadele’nin destekçisi olan Anadolu basınının zor günlerde üstlendiği misyonla daima devletinin ve milletinin yanında yer aldığını söyledi.

Yerel kalkınmanın da dinamik gücü olan yerel basının bazı alanlarda ihmal edildiğine dikkat çeken Mebet, yaşanan maddi sıkıntılara rağmen halkın haber alma ihtiyacının özverili bir şekilde karşılandığını ifade etti.

“İstesek de istemesek de dijital bir geleceğe doğru sürükleniyoruz” diyen Mebet, yeni nesil medya konusunda eğitim çalışmalarının yerele yayılması gerektiğini dile getirdi.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile gazetecilik mesleği ile kamu görevi yürüten basın mensuplarının desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Mebet, “Burada ayrılan sınırlı zaman içinde mesleğin tüm problemleri ve çözüm önerilerini dile getirmemiz mümkün görünmüyor. Oluşturabilecek bir platform üzerinden basın mensuplarının konuyla ilgili görüş ve önerileri yazılı olarak da alınabilir. Böylece sektörün geleceği ile ilgili atılacak adımlarda bu verilerden yararlanılarak bir yol haritası çizilebilir” önerisinde bulundu.



Mebet, ayrıca programın ardından Samsun Gazetesi Muhabiri Merve İlhan’ın konuyla ilgili sorularını da cevapladı.