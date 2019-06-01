‘Kendinize bir iyilik yapın’

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü çağrısında; sigaranın ekonomik, sosyal, fiziksel yıkıcı sonuçları olan ciddi bir bağımlılık olduğunu vurguladı ve sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de istatistikleri ile sigara bağımlılığını dünya çapında bir problem olarak tarif ettiğinin altını çizen Yeşilay Çorum Şube Başkanı Ejder, dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insanın sigara sebebiyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

Sigara bağımlılığı Türkiye’de her yıl 100 bin can alıyor



Dünyada her yıl sigaraya bağlı nedenlerden 7 milyon, pasif içicilikten nedeniyle de yaklaşık 1 milyon can kaybı yaşanıyor. Sigara kullanımının yüksek olduğu ülkeler arasında yer alan Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 100 bin kişinin hayatını kaybetmesi olarak kayda geçiyor. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlık. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle sigaranın zararları konusunda duyarlılığı arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.



Dumansız hava sahamızı birlikte koruyalım

Ülkemizdeki yasalar tütün kullanımının önüne geçecek derecede ancak maalesef denetimlerde zafiyetler yaşanabiliyor. Sigaranın zararlarından öncelikli olarak çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Yasalar bunun için var. Yasaların uygulanmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevi. Dumansız hava sahasının başarılı olmasının yolu toplumsal sahiplenmeden geçiyor. Kapalı alanlarda sigara yasağı toplumsal açıdan çok önemli olan bir kazanım. Bunun toplum tarafından da savunulması ve takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Nargile ve elektronik sigaranın sağlığımıza zararına dikkat

Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı öncülüğünde yapılan Vizyon 2023 Sigarasız Türkiye Çalıştayı bildirisinde hedeflenen çalışmaların şehrimizde hayata geçirilmesi için Genç Yeşilayımız ve gönüllülerimizle katkı sunmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, adım adım sigaranın yanı sıra, nargile ve elektronik sigara gibi tütün mamulleri kullanımının şehrimizde azaltılmasını sağlamak olacak. Böylece el birliği ve topyekûn bir mücadeleyle sigarasız bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.



Endüstrisinin kirli oyunlarından gençleri uzak tutmak elimizde

Sigara içmek sadece kişinin kendisine ve çevresine değil, aynı zamanda ülkemize de zarar veriyor. Tütün endüstrisinin bilhassa gençlere yönelik politikalarını engellemek, toplumu endüstrinin kirli oyunlarından uzak tutmak elimizdedir. Yeşilay olarak, toplumu tehdit eden bu büyük felakete karşı uygulanan ve uygulanacak olan güçlü ve kararlı politikaları sonuna kadar destekliyoruz. Gelin kendinize, çocuklarınıza ve sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın.

Tütün bağımlılığı ile mücadele Yeşilay’ın vazgeçilmez önceliği. Yeşilay’ın son kamu spotunda da değinildiği gibi ‘çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken, dünyada 7 milyon insan ölüyor, onlar kazanırken biz kaybediyoruz.



Yeşilay’ın tütün bağımlılığı ile mücadele çalışmaları

İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte hayata geçirilen ve Bilim Kurulu danışmanlığında hazırlanan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı her yıl 10 milyon öğrenci, 2 milyon yetişkine ulaşıyor. Programın çok çeşitli ve nitelikli içeriğine tbm.org.tr web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Yine Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen Okulda Bağımlılığa Müdahale Programı ile de zararlı madde ile temas etmiş gençlerin eğitim sistemi dışına itilmeden kazanılması ve bağımlılıkla birlikte gelişen psikososyal sorunlarına kalıcı çözüm bulunması hedeflenmektedir.

Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmalarla bağımlılıklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılmakta, birakabilirsin.org web sitesi ile de sigarayı bırakmak isteyen kişilere adım adım yol gösterilmektedir.

Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü 'Yeşil Dedektör' mobil uygulaması ise, kapalı alanlarda sigara içme yasağı ihlallerinin tek tuşla bildirimini sağlayarak vatandaşların dumansız hava haklarını korumalarını kolaylaştırmaktadır.” (Haber Merkezi)