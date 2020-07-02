Keneden ölen kişi toprağa verildi

FATİH BATTAR
Çorum merkeze bağlı Serpin Köyünde yaşayan 69 yaşındaki Elvan Sakin, kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Elvan Sakin bugün saat 10.00'da düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Elvan Sakin, bugün köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Çorum'da bu yıl keneden ilk ölüm gerçekleşirken, Sakin'in cenazesi kene önlemleri kapsamında gerçekleştirildi.
Cenazeye Sakin'in yakınları ve köy halkı katıldı.
Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2020, 12:18