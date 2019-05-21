Kent Konseyi Kadın Meclisi’nden iftar

Kadınlar, Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin Buhara Kültür Merkezinde verdiği iftar yemeğinde buluştu.

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak düzenledikleri faaliyetlerle kadınlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şahiste Uçar, "Bu amaca hizmet etmesi sebebiyle etkinlikler düzenliyoruz. İftar programımızda bunlardan bir tanesi, Ramazan ay birliğimizin beraberliğimizin artmasına vesile olsun, Rabbim bizi bayrama da kavuştursun" diyerek herkese teşekkür etti.

Tasavvuf müziği konseri de verilen iftar programına Vali Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın eşi Ebru Ceylan, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'nun eşi Huriye Kavuncu ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın Eşi Feyza Aşgın da katıldı.