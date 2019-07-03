Kent Park’ın adı Millet Bahçesi oldu

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan Kent Park’ın adı Millet Bahçesi olarak değiştirildi.

İsim değişikliği talebi Belediye Meclisi’nin dün yapılan Temmuz ayı toplantısında görüşülerek karara bağlandı.

Türkiye’nin sayılı parklarından biri olan ve sosyal donatı alanlarıyla Çorum’a değer katan Kent Park’ın adının Millet Bahçesi olarak değiştirilmesi teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kent Park’ta bulunan tesislerin halkın hizmetine açılması için çalışmalar başlattıklarını ifade ederek, “Parkta bulunan tesislerle ilgili ihalelerin hazırlıklarına başladık. Gölün kenarında bulunan tesisimizi ise halkımızın güzel bir şekilde vakit geçireceği hale getirip hizmete açacağız” dedi.