Kentsel dönüşümle kaybolan görüntüler

RECEP MEBET

Çorum şehir merkezinin eski mahallelerinde yaşanan kentsel dönüşüm, geçmişten beri aşina olunan çoğu görüntünün kayıplara karışmasına neden oldu.

2000’li yıllara kadar mahalle aralarında görülebilen bazı evcil hayvanlar da gerek yasal düzenlemeler gerekse yaşanan değişimle birlikte şehir hayatından çıkıp gittiler.

Tavuk, horoz, kaz, ördek ve hindi (culuk) gibi kümes hayvanlarından tutun da inek, manda, koyun, keçi, at, eşek ve katır gibi türlere kadar pek çok çeşit hayvan da kentleşmeden nasibini aldı.

Yakın zamana kadar Devane, Kale ve Ulukavak gibi köklü yerleşim yerlerindeki boş arsalarda görmeye alışık olduğumuz bu hayvanlar, şimdilerde artık sadece kırsalda yaşamlarını sürdürüyor.

Kedi, köpek ve bazı kuş türleri dışında günlük yaşamda rastlayamadığımız hayvanlarla karşılaşmak ise çocuklar başta olmak üzere çoğumuz için hoş bir sürprize dönüşüyor.

Kale Mahallesi’ndeki boş bir arsada fotoğrafladığımız eşek ve sıpası da bu ender görüntülerden biri oldu. Kış aylarında semt parklarını mesken tutan toynaklı dostlarını saymazsak şehir merkezinde artık böylesi görüntülere rastlamak neredeyse imkansız hale geldi. Biz de bu sıradışı görüntüleri haberleştirip sizlerle paylaşmak istedik.