Kepez Belediyesi daire ve arsa satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Antalya Kepez Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 14 adet daire ile 8 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre satışa çıkarıldı.

İhale, Encümen Toplantı Odasında 6 ve 8 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale tarihinden bir gün önce saat 17.00’ye kadar istenilen evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale şartnamesi ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir.

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