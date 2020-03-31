Kerman Mobilya’dan alkışlanacak hareket

FATİH BATTAR

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde Çorum’dan iç ısıtan kampanyalar, ‘Biz bize yeteriz’ dedirtiyor.

Çorum’un önde gelen mobilya firmalarından İstikbal, Bellona ve Siemens Bayii Kerman Mobilya, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne iki adet Siemens buzdolabı hediye etti.

Kerman Mobilya, Koronavirüsle canla başla mücalede eden sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla 2 adet Siemens marka buzdolabı hediye etti.

Siemens Mağazalar Müdürü Uğur Sarı, hediye buzdolaplarını Hastane İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Kadir Kocatürk’e teslim etti.

Kerman Mobilya sahibi Gökhan Kerman, sağlık çalışanlarının özverilerini sadece alkışlamanın yetmeyeceğini belirterek, “Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs ortaya çıktığı günden bu yana virüsle mücadele ediyor. Biz de Kerman Mobilya olarak sağlık çalışanlarımıza destek olmak amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Ülkemiz için büyük özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Bizler Kerman Mobilya ailesi olarak inanıyoruz ki, bu dayanışmanın sonunda ülkemiz tekrar sağlıklı günlere kavuşacaktır. Alkışlamak yetmez, bizler de bu dayanışmaya katılıyor, sizlerin yanınızda olduğumuzu bildirmenin görevimiz olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020, 20:52