KESK dönem sözcüsü oldu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevine Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz getirildi.

KESK Çorum Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Kamu emekçileri hareketinin Türkiye'deki en önemli örgütlü gücü KESK, kuruluşundan bu güne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır. KESK'e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. Yalnızca üyelerinin özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir. İnsanca yaşanacak ücret, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, demokrasi talepleri etrafında tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar olduğu gibi 2022 yılında da demokratik mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.” denildi. (Haber Merkezi)