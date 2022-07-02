KESK Dönem Sözcüsü 'Veldet' oldu

Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz tarafından yürütülen KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcülüğü görevi 1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile 6 ay boyunca TÜMBELSEN Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet tarafından yürütülecek.

Bilindiği gibi KESK Şubeler Platformu dönem sözcülüğü görevi bağlı bulunan sendika şube başkanları tarafından 6 aylık sürelerle dönüşümlü olarak yürütülmekte.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, “Kamu emekçileri hareketinin Türkiye’deki en önemli örgütlü gücü olan KESK, kuruluşundan bu güne taşıdığı değerler ile ülke ve dünya emek hareketinde önemli kazanımlar elde etmiş, adını tarihe verdiği emek ve demokrasi mücadelesiyle yazdırmıştır. KESK’e kurulduğu günden bugüne her zaman tarihsel bir sorumluluk düşmüştür. KESK yalnızca üyelerinin insanca yaşanacak ücret talebi, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü, özlük hakları için değil ülkenin demokratikleşmesinden, laik topluma, doğanın talana karşı korunmasına, halkların bir arada barış içinde yaşamasına kadar birlik, beraberlik içerisinde güzel bir Türkiye mücadelesini tüm emek demokrasi güçleriyle birlikte bugüne kadar sürdürdüğü gibi bundan sonra da sürdürecektir” dedi.