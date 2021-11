KESK'ten ‘Geçinemiyoruz!’ eylemi

Çorum Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), 'Geçinemiyoruz!' sloganıyla eylem yaptı. Ellerinde 'Artık Yeter Geçinemiyoruz', 'İnsanca Yaşamak İstiyoruz' yazılı pankartlarla Hürriyet Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri hükümetten taleplerini açıkladı.

Sendika adına bir basın açıklaması yapan Eğtim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz; "Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan Türkiye’den bahsediyor. Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor." dedi

Alım gücünün düştüğünü her gün çarşıda, pazarda ve markette gördüklerini aktaran Beyaz; "İşsizliğin arttığını artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. Her gece yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız endişesiyle yatıyoruz. Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğü, yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Bu zorlu süreçte TBMM’de hepimizin geleceğini yakından ilgilendiren, 2022 Bütçe yasa teklifi görüşülüyor. Bütçede gelirlerin kimlerden sağlanacağı ve kimler için harcanacağı belirleniyor. Anayasasında sosyal-hukuk devleti yazan bir ülkelerde, oluşturulacak bütçeler ile toplumun ezici çoğunluğu, üreten emekçi çoğunluğu korunabilir. Ancak ne yazık ki Türkiye’de yıllardır bütçeler ülke kaynaklarının, emekçilerden, halktan alınan vergilerin sermayeye-patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir aracı haline dönüşmüştür." diye konuştu

Türkiye'nin salgın süresince milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri olduğunu iddia eden Beyaz; "Türkiye dolaylı ve dolaysız vergilerle işçilerin-emekçilerin patronundan daha yüksek oranda vergi ödediği bir ülke haline gelmiştir. Bizim cebimizden alınanlar işverenlere-patronlara, yandaş müteahhitlere teşvik, prim desteği, ‘hazine garantisi’, faiz olarak aktarılmaktadır. Bizim cebimizden alanlarla milyonlar yoksullaşırken, bir avuç şirket şahlanmaktadır. Oysa bütçe işçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın “geçinemiyoruz” diyen büyük çoğunluğunun nefes alması için kullanılmalıdır.

• Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kar, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın.

• Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin.

• Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.

• Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.

• Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.

• En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.

• Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.

• Toplumsal Cinsiyete Duyarlı bir bütçe hayata geçirilsin.

Kısacası bu ülkenin işçileri, emekçileri olarak yarattığımız değerlerin, oluşturduğumuz kaynakların insanca bir yaşam, insanca çalışma koşulları ve iş güvencesi, parasız kamusal hizmet olarak geri dönmesini istiyoruz. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. 2022 bütçesi ve asgari ücreti belirlenirken “geçinemiyoruz” diye haykıran milyonların talepleriyle omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.



