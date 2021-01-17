KESK üyeleri bordro yaktı

M.BURAK YALÇIN

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu, yaptıkları eylemle düşük zammı protesto ettiler. Bordro yakan sendika üyeleri toplu sözleşmenin yenilenmesini isteyerek ek zam yapılmasını talep ettiler.

Geçtiğimiz Cuma günü Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan KESK üyeleri adına konuşma yapan KESK Dönem Sözcüsü Emrah Azapcı, “Her gün gözümüzü iğneden ipliğe gelen zamlarla açıyor, derinleşen kriz ve pandemi nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Halkın daha fazla dayanacak gücünün kalmadığını ifade eden Azapcı, “Biliyoruz ki, vatandaşlarımızın bizlere insanca yaşayacak bir maaşı dahi fazla görüp kendilerine en yükseğinden 5 maaş alanlara, bizlere kuru ekmek almaya yetecek % 3, kendilerine asgari ücretin 3 katı tutarında artış yapanlara tahammülü kalmadı. Adaletsiz Gelir Vergisi Tarifesi ile bu artışlar dahi cebine girmeden el konulan, sonuçta her yıl yoksulluk sınırından daha fazla uzaklaşıp açlık sınırına daha fazla yaklaşan beş milyonu aşkın kamu emekçisi ve emeklisinin daha fazla fedakârlık yapacak hali kalmadı” diye konuştu.

Ek zam talebinde bulunduklarını açıklayan Azapcı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Çoktan hükmünü yitiren, kamu emekçilerine 2021 yılı için %3 + %3 maaş artışı dayatılan “toplu sözleşme” derhal yenilenmeli, yeni toplu sözleşme yapılıncaya dek yaşanan gerçek enflasyon, satın alma gücümüzdeki azalma ve ekonomik büyüme oranları dikkate alınarak “ek zam” yapılmalıdır.

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır. Birinci vergi dilimi %15’ten %10’a düşürülerek, yoksulluk sınırına kadar olan maaşlardan yapılan kesinti birinci vergi diliminde sabitlenmelidir. Emekçilerin sağlık, eğitim, gıda, barınma, giyim, elektrik, ısınma giderleri için ödediği vergiler gelir vergisi matrahından mahsup edilmelidir.

Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet giderleri pandemi tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar Hazineden karşılanmalıdır. Bebek maması, bebek bezi ve ekmek, süt ürünleri, elektrik, doğalgaz, su başta olmak üzere temel tüketim maddelerinde KDV sıfırlanmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 19:35