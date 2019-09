FATİH BATTAR

Kış ayının habercisi balıktan sonra kestane de tezgahtaki yerini aldı.

Sonbahar ayına girdiğimiz bu günlerde havaların da yavaş yavaş soğumasıyla kestane sezonu açıldı.

Geçtiğimiz yıl 15 TL ile 20 TL arasında değişen fiyatıyla hem el hem de cep yakan kestane, bu sene fiyatıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor. Fiyatların geçtiğimiz yıla oranla değişmediği Çorum'da kestane satıcıları, sezonu açtıklarını söyledi.

Sezonu yeni açmalarına rağmen vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirten kestane satıcıları, satışlardan bu yıl umutlu olduklarını ifade etti.



Kastamonu ve Sinop kestanelerinin revaçta olduğu Çorum'da, en çok tercih edilen kestane türü ise kavrulmuş kestane. Kavrulmuş kestanenin kilosu ise 40 TL ile 50 TL arasında değişiyor.

Kestane satıcıları; "Kış aylarının vazgeçilmezi kestanede sezonu açtık. Geçtiğimiz yıl kestaneye halkın ilgisi vardı ama fiyatların yüksek olmasından pek umduğumuz gibi gitmedi. Bu sene inşallah satışlar-dan umutluyuz." dedi

Eskiden sobaların üzerinde pişirip neşe dolu yediğimiz kestane, sobaların çoğu evden kalkmasıyla birlikte çeşitli şekillerde tüketilmeye başlandı.

EVDE KESTANE PİŞİRMENİN 4 YOLU

Mikrodalga: Kestanelerinizi keskin bir bıçak ile ortadan ikiye kesin. Böylece daha hızlı pişerler. Nemlendirmek için üzerlerine biraz su serpin. Mikrodalga fırını orta güç ayarına getirin ve fırınınızın gücüne göre 7-10 dakika arasında pişirin. Kestanelerin sertliğine göre süreyi birkaç dakika daha uzatabilirsiniz.

Fırın: Önceden ısıttığınız fırınınızı 200 dereceye getirin. Kestanelerin her birinin bombeli kısmına keskin bir bıçak ile x şeklinde kesikler atın. Böylece daha hızlı kavrulurlar. Kestaneleri fırın tepsisine kesikli yüzleri yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Daha iyi pişmeleri için kestanelerin üzerine çok az su serpin. Yaklaşık 20 dakika pişirin. Birkaç dakikada bir kestaneleri çevirin ve hareket ettirin ki her tarafı güzelce pişsin. Kabukları kolayca ayrılmaya başladıysa pişmiştir. Birkaç dakika soğumasını bekledikten sonra kabuklarını temizleyebilirsiniz. Fırında kestane yaparken fırın torbası da kullanabilirsiniz. Suda bekletilmiş, yıkanmış, kesikleri atılmış kestaneleri fırın torbasına yerleştirdikten sonra 30-40 dakika önceden 200 dereceye ayarlanmış ve ısıtılmış fırında pişirebilirsiniz.

Ocakta: Kestanelerinizi ocağınızın üzerine yerleştireceğiniz bir közleme tavası, döküm tava ya da sacın üzerinde de pişirebilirsiniz. Önce kestanelerin bombeli yüzeylerini yarıya kadar hilal şeklinde kesin sonra ocağın üzerinde ısıtmaya başladığınız sacın üzerine yerleştirin. Arada bir kestaneleri çevirin. Piştikten sonra birkaç dakika soğumaya bırakın ve soyarak afiyetle yiyin.

Haşlama: Bir tencere suyu kaynatın. Kestanelerin bombeli yüzeylerine x şeklinde kesikler attıktan sonra kaynar suya atın. Kestanenin cinsine ve göre 10-15 dakika arasında yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğuduktan sonra kabuğunu soyarak temizleyin.

Sunum: İster fırında, mikrodalgada, ister ocakta, ister haşlayarak pişirin kestanelerin üzerine toz tarçın veya çikolata sosu dökebilirsiniz. Lezzeti daha da arttırmak için çikolata sosu ve tarçından önce az bir miktar erimiş tereyağı da dökmeyi deneyebilirsiniz.



KESTANENİN FAYDALARI

Latince adı "castanea sativa" olan kestane, kuzey yarımkürenin hemen her yerinde yetişen özel bir yemiş. En çok Çin, Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da yetişiyor ve pürüzsüz, parlak, koyu kahverengi dış kabuğu sayesinde kolaylıkla tanınıyor. İdeal bir kestanenin 3.50 - 4.00 cm çapında ve 8 - 12 gr. ağırlığında olması gerektiği kabul ediliyor. Ülkemizde de sevilen bir yemiş olan kestane, özellikle kış aylarında sıklıkla tüketiliyor. Hatta "soba üzerinde kızaran kestane" imajı, neredeyse kış mevsimi ile özdeşleşmiş sayılıyor. Peki, bu lezzetli yemişin faydaları neler? Gelin birlikte bir göz atalım.

Her 100 gr. kestanede, 8 gr. fiber bulunuyor. Bu son derece yüksek bir değer, örneğin ceviz için bu oran sadece 100 / 2,1 gram. Yüksek oranda fiber içermesi nedeniyle, kestane glisemi indeksi düşük gıdalar arasında giriyor. Diğer bir deyişle, kan şekerinizi hızlı bir şekilde yükseltmiyor ve kolesterol seviyesinin düşmesine faydası dokunuyor.

Her 100 gr. kestanede, sadece 195 kalori bulunuyor. Diğer bir deyişle, diyet yapıyor olsanız dahi kızarmış kestaneleri rahatlıkla tüketebilirsiniz! Kestane, aynı zamanda önemli bir C vitamini, potasyum, amino asit, magnezyum ve antioksidan kaynağı olarak kabul ediliyor.

Kestane, kabuklu yemişler arasında yağlı asit oranı en yüksek olanı. Yağlı asitler, kalp-damar sağlığı ve çocukların nörolojik gelişimi için büyük bir önem taşıyor. Hatta aynı nedenle, kestane yağı, ayçiçek yağlarının en sağlıklı alternatiflerinden biri sayılıyor.



Kestaneler glüten içermeyen gıdalar - aynı badem ve fındık gibi. Bu nedenle, hemen her glütensiz gıda içeriğinde kestaneye de yer veriliyor. Çölyak hastaları da, aynı şekilde kestaneleri güvenle tüketebiliyor.

Kestane; haşlanmış, çiğ veya kızarmış halde tüketilebiliyor. Ancak kızartacaksanız, kabuğun patlamaması için önceden birkaç çizik atmanız gerekiyor. Meyve ve sebzelerle aynı yerde depolayabilirsiniz, kestaneler birkaç hafta boyunca tazeliklerini yitirmeden saklanabiliyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2019, 18:27