Kestane tezgahlardaki yerini aldı

FATİH BATTAR

Kış ayının habercisi balıktan sonra kestanede tezgahtaki yerini aldı. Çorum’da kış aylarının vazgeçilmezi kestane satışları başladı.

Geçen sene 10 TL ile 20 TL arasında değişen kestane fiyatları bu sene de aynı fiyattan satışa sunuldu. Kastamonu ve Sinop kestanelerinin revaçta olduğu Çorum'da en çok tercih edilen kestane türü ise kavrulmuş kestane. Kavrulmuş kestanenin kilosu ise 40 TL ile 50 TL arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl fiyatından dolayı fazla satış yapamayan kestane satıcıları bu seneden umutlu.

Bahabey’de 10 yıldır kestane ve mısır satıcılığı yapan Ayhan Karadağ, kestane satışına 2 hafta önce başlamalarına rağmen, ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Şu anda havaların mevsim normallerinin üzerinde olmasına rağmen satışların iyi olduğunu belirten Karadağ, havaların biraz daha soğumasının ardından satışlarda artış beklediklerini ifade etti.

Kastamonu ve Sinop'tan getirdikleri kestaneleri sattıklarını belirten Karadağ, kestanenin çok lezzetli ve kaliteli olduğunu ifade etti. Kestanenin sağlık açısından bir çok faydası olduğunu belirten ve kış aylarında vatandaşların en çok kestane tükettiğini belirten Karadağ; "Soğuk kış günlerinde vatandaş, sobanın üzerinde kestaneyi pişirip yiyor. Sağlık açısından birçok faydası bulunan kestane, muhabbetin de baş tacı oluyor.” dedi Tezgahlarda kestane ortalama fiyatları ise şu şekilde; “Çiğ kestane 15-25 TL, iri kestane 25 TL, kavrulmuş kestane kg 40-50 TL." dedi.

Kestanenin tezgahlardaki yerini aldığını gören vatandaşlar da kış aylarının vazgeçilmezi kestaneyi özlediklerini belirtti. Fiyatların normal olduğunu belirten vatandaşlar, bu kış bol bol kestane yiyeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2020, 20:03