Kevser Camii’nde Mevlid-i Nebi yemeği

FATİH AKBAŞ

Kevser Camii’nde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yemekli etkinlik düzenlendi.

Kevser Camii İmam Hatibi Halit Aydoğmuş, Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle yemekli program düzenledi.

Kevser Camii İmam Hatibi Halit Aydoğmuş, bu sene Mevlid-i Nebi Haftası’nın temasının ‘Peygamberimiz ve Vefa Toplumu’ olduğunu belirterek, “Peygamberimizi bu güzel haftada yâd etmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Katılan herkesten Allah razı olsun. Yemeğin verilmesinde katkısı olan cami cemaatimize ve esnaflarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Program yemeğin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ile kasidelerin okunması ve yapılan dua ile sona erdi.

Cuma namazının ardından cami bahçesinde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkan Tuygun Hoşnut, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.