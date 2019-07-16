Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratı

FATİH AKBAŞ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi 1974 yılında yapılan Barış Harekatına katılan gazilere Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verdi.

Milli Mücadele Madalyası ve Beratları düzenlenen törenle Çorumlu gazilere takdim edildi.

15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, kendilerine berat ve madalya veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hali İbrahim Aşgın ise Osmanlı İmparatorluğu’nun 1699 yılında ilk toprak kaybettiği Karlofça Antlaşmasının ardından ilk defa 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı ile bir toprak parçasının kurtarıldığını belirterek, “Sizler oraya mazlumları kurtarmak için gittiniz. İşgal altında ki toprakları kurtardınız. O dönemde uçaklarımıza lastik bulamıyorduk silahımız çok değildi. Ancak bugün silahlarımızın yüzde 75’ini kendini üretebilen bir Türkiye var. Bizler gaza ruhumuz devam ettiği sürece ecdadımız gibi Dünya’ya barış getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel ise Gazi Mustafa Kemal’in ‘Yurtta sulh cihanda sulh’ anlayışı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak Dünya’ya ilan ettiğini belirterek, “Ancak bu, ülkemizin çıkarları söz konusu olduğunda susacağımız anlamına gelmez. Doğu Akdeniz’de çıkarlarımızı ortaya koyduğumuzda nasıl tepki gösterdiklerini görüyorsunuz. Kıbrıs’ta bizim varlığımız bölgeye barışı getiriyor. Kıbrıs’ta ki varlığımızda sizlerin de büyük katkısı var. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Madalya ve berattan dolayı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimine teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele Madalyası ve Beratlarını Vali Yardımcıları Recep Yüksel ve Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Per. Albay Çetin Öcal ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Levent Tuzcu takdim ettiler. Tören sonrasında ise toplu hatıra fotoğrafı çekinildi.