Kıbrıs gazilerini unutmadı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs Barış Harekâtının 47’nci yılında Çorum’daki Kıbrıs Gazileri ile yemekte bir araya geldi.

Kıbrıs Barış Harekâtının 47’nci yılı kutlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bu anlamlı günde Kıbrıs Gazilerini yemekte ağırladı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleşen programa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Şehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneği Başkanı Galip Deniz ve Kıbrıs Barış Harekâtı Gazileri katıldı.

Kuran’ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşma yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs’ın tarih boyunca Türk milleti için çok önemli olduğunu belirtti. Aşgın, önce Osmanlı döneminde ardından 1974’te Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’in yer aldığı koalisyonun Kıbrıs’ın alınması konusunda önemli bir başarıya imza atıldığını ifade etti.

Kıbrıs’ın stratejik öneme sahip olduğunu ve Büyük Ortadoğu Projesi’nde Kıbrıs’ın kilit bir noktada olduğunu belirten Aşgın “1974 Kıbrıs Harekâtında 498 şehit verdik. Yaklaşık 1200 yaralımız var. En fazla Kıbrıs gazisi olan şehirlerden biri de Çorum olmuştur. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum” dedi.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül de kendileri için düzenlenen programdan dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Gül “Biz vatan için, devlet için gazi olduk. Bundan sonra da her zaman devletimizin yanında olmaya hazırız” dedi.

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Türk devletinin büyük zaferlerinden biri olduğunu söyleyerek şehitlere Allah’tan rahmet diledi.