M.BURAK YALÇIN

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, kıdem tazminatının işçilerin Çanakkalesi olduğunu belirterek, “Eğer Çanakkale’yi düşmanlar geçmiş olsaydı Kurtuluş Savaşı’ndan bahsedemezdik. Bizim Kurtuluş Savaşı’mız da kıdem tazminatımız” dedi.

Belediye-İş Sendikası Çorum Şubesi 12. Olağan Genel Kurulunda konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Bayram Özkan, birçok il de ve büyükşehirlerde yapılanmalarına izin verilmediğini ve sendikalarından zorla istifa ettirilen işçilerinin olduğunu ifade ederek, bu anlayışı reddettiklerini söyledi.

Genel kurulda kıdem tazminatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bayram Özkan, “Türkiye’de işçi sınıfı birlikte ve ortak mücadele ederse hiçbir siyasi iktidar kıdem tazminatımızı elimizden alamaz. Kıdem tazminatı işçinin Çanakkale’sidir. Eğer Çanakkale’yi düşmanlar geçmiş olsaydı Kurtuluş Savaşı’ndan bahsedemezdik. Bizim Kurtuluş Savaşımız’da kıdem tazminatımız. Kıdem tazminatımız fona devredilirse veya yarı yarıya düşürülürse işte sınıfından bahsetme şansımız yok. Hiçbir siyasi iktidarın dayatmasıyla da kıdem tazminatını ne fona devrettireceğiz ne de düşürteceğiz. Bu çerçevede dilerim ki yeni yıl da yeni bir anlayışla işçi sınıfının önündeki tüm engeller kalkar” diye konuştu.