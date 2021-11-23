Kılıç Yapı’dan Almanya’ya ihracat

Birçok ülkeye ihracat yapan Kılıç Yapı, şimdi de Almanya’ya ihracata başladı.

Kılıç Yapı olarak 2004 yılında hizmete başladıklarını belirten firma sahibi Abdurrahman Kılıç, her yıl kendilerine ve sektöre yenilik kattıklarını ve katmaya devam edeceklerini söyledi.

PVC imalatıyla başladıkları sektöre daha sonra alüminyum, silikon cephe, fotoselli kapı, otomatik garaj kapıları, cam balkon, pergola tente, otomatik giyotin cam sistemleriyle hizmet verdiklerini ifade eden Abdurrahman Kılıç, 2015 yılında da çelik kapı sektöründe faaliyet göstermeye başladıklarını ve 4 yıla aşkın süre ile de ihracat yaptıklarını söyledi.

Daha önce Balkan ülkelerine ihracat yaptıklarını kaydeden Kılıç, Almanya’ya da ihracata başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Almanya ihracatıyla birlikte, sadece çelik kapı değil PVC, alüminyum, otomatik kepenk gibi kendi sektöründeki birçok ürünün de ihracatına başladık. Sürekli iyileşme halindeyiz ve her geçen gün daha kaliteli, daha güzel, daha verimli olmak için gayret ediyoruz. Yaptığımız işlerde her günün birbirine eşit olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Avrupa standartlarında üretim yapıyoruz ve kendi sektörümüzde Çorum’da ihracat yapabilen tek firmayız.” dedi.

“İhracat yapıldığında direkt ülkemize döviz girdisi olduğu için hem millet olarak hem de devlet olarak kazanıyoruz.” diyen Kılıç, sektördeki tüm firmalara da ihracat yapmak için gayret etmeleri tavsiyesinde bulundu. (Haber Merkezi)