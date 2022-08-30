Kılıçdaroğlu’ndan Ahmet Ahlatcı açıklaması

FATİH BATTAR

Amasya programı öncesi Çorum’da mola veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ahmet Ahlatcı’nın fabrikasına ilişkin verdiği itiraz dilekçesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde CHP Grup Başkanvekili Ahlatcı’nın Sungurlu’da temelini attığı 6 milyar liralık barut fabrikasının hukuksuz olduğunu iddia etmiş ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin fabrika ile ilgili itiraz dilekçesi verdiğini söylemişti.

Telefonla görüşünüzü sorduğumuz CHP Milletvekili Tufan Köse ise Özgür Özel’in bahsettiği itiraz dilekçesinde kendi isminin yer almadığını söylemişti.

‘Sayın Ahlatcı saygıdeğer bir iş insanıdır’

Amasya programı öncesi Çorum’da mola veren Kılıçdaroğlu, Ahmet Ahlatcı’ya ilişkin bir açıklama yaparak; “Bu ülkeye kim katkı yapıyorsa, yatırım yapıyosa, istihdam oluşturuyorsa, devletine vergi ödüyosa, ihracat yapıp ülkesine döviz getiriyorsa başımızın üstünde yeri var. Bu konuda kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Sayın Ahlatcı Çorum için çok önemli bir aktördür. Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli altın rafinelerinden bir tanesini Çorum’da kurmuştur. Dolayısıyla Çorum’a döviz getiren, istihdam getiren, katkı sağlayan saygı değer bir iş insanıdır. “ dedi

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2022, 19:33