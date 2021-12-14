Kılıçdaroğlu’nun Balcı yalanı elinde patladı

EROL TAŞKAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi’nde yayınlanan röportajında Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı’yla ilgili iddiada bulunarak, Altındağ’da yaşayan engelli bir genç üzerinden Altındağ Belediyesi’ni eleştirdi.

Ressam olarak bilinen evini baştan sona sanat galerisine çeviren Muhammet Yalçın’ın babasının kendisi ile görüşerek oğluna iş istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, babanın Altındağ Belediyesi’ne giderek oğlu için iş talebinde bulunduğunu, bunun üzerine Altındağ Belediyesi’nin “Oğlunuza bez verelim masaları silsin” cevabı verdiğini iddia etmişti. Bu sözler üzerine kamuoyuna açıklama yaparak, olayı yalanlayan Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarının kendilerini üzdüğünü dile getirdiği şu açıklamayı yaptı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü Gazetesi’ne vermiş olduğu röportajda bizimle ilgili asılsız iddialarda bulunması hepimizi derinden üzmüştür.

Sayın Kılıçdaroğlu, söz konusu röportajda Hacı Bayram Mahallesi’nde yaşayan engelli kardeşimiz Ressam Muhammed Yalçın’ın ailesinin Muhammed için bizden iş istediğini ve bizim de “Bir bez verelim, masaları silsin” cevabını verdiğimizi dile getirmiş. Muhammed kardeşimizin ailesinin bizden bugüne kadar herhangi bir yardım ve iş talebi olmamıştır. Muhammed bizim ve tüm Ankaralılar’ın çok sevdiği, değer verdiği bir kardeşimizdir ve başımızın üstünde yeri vardır. Bizleri tanıyan herkes iddia edilen ifadeyi asla kullanmayacağımızı bilir. Bu talihsiz açıklamanın düzeltilmesi için CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na açık bir çağrıda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla..”

Aynı gün bu açıklama ile konuyu kamuoyuyla paylaşan ve Kılıçdaroğlu’na düzeltme çağrısı yapan Balcı, daha sonra engelli ressam Muhammed Yalçın’ın ailesi ile görüştüğünü, ailesinin de bu iddiaları yalanladığını kamuoyuyla paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 17:49