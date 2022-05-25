Kılıçören’de önce yağmur duası yaptılar sonra cami temeli attılar

FATİH AKBAŞ

Kılıçören Köyü’nde yapılan programda hem yağmur ve şükür duası yapıldı hem de yeni köy caminin temeli atıldı.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in gerçekleştirdiği yağmur ve şükür duasının ardından yeni köy caminin temeli dualarla atıldı.

Köy Muhtarı Serkan Kırcı, 60 yıldır yapılmayan yağmur duası etkinliğini yeniden başlattıklarını belirterek, “Köyümüzde yaptığımız programda yağmur ve şükür duamızı yaptık ve sonrasında da yeni yapılacak olan camimizin temelini attık. Camimiz için hayırseverlerden yardım bekliyoruz. Ayrıca dua ve temel atma törenimize katılan herkese teşekkür ediyorum”dedi.

Programa Vali Yardımcısı Tamer Orhan, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, STK temsilcileri ile köy halkı ve çok sayıda davetli katıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2022, 18:33