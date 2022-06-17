Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4  üncü  maddesinin  (B) fıkrasına göre istihdam edilmek  ve  giderleri  özel  bütçeden  karşılanmak üzere;  06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 16 adet sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

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