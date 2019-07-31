Kimlik bilgileri dolandırıcıların eline geçti hayatı kabusa döndü

FATİH AKBAŞ

Çorum’da yaşayan Rüştü Köse dolandırıcıların eline geçen kimlik fotokopisi nedeniyle iki aydır kabus yaşıyor.

Köse’nin kimlik fotokopisini bir şekilde ele geçiren dolandırıcılar çok sayıda kişiyi değişik yollarla dolandırdılar. Hergün mağdurların telefonlarına cevap veren Köse, kendisinin de dolandırıcıların kurbanı olduğunu anlatmaya çalışıyor.



BANKADAN ADINA KREDİ ÇEKİLMEYE ÇALIŞILINCA DURUMDAN HABERİ OLDU

Bir gün iki farklı bankadan telefon geldiğini ve adına kredi kartı çıkartılıp kredi çekilmek istendiğinin belirtildiğini kaydeden Rüştü Köse, “Bunun üzerine banka görevlilerine kredi kartı ile kredi isteyen kişinin ben olmadığımı belirttim ve işlemin kesinlikle yapılmaması gerektiğini söyledim. Banka görevlileri işlemi gerçekleştirmediler. Bu olay ile birlikte dolandırıcıların kimliğimi kullanarak dolandırıcılık yaptıklarını öğrendim” dedi.



‘KİMLİK BİLGİLERİMİ ELE GEÇİRİP SAHTE KİMLİK ÇIKARTMIŞLAR’

Daha sonra dolandırıcıların sadece bankalardan kredi çekme girişiminde bulunmayıp çok sayıda çok sayıda kişiyi de adını kullanarak ağlarına düşürdüklerini ifade eden Köse başına gelenler hakkında şunları söyledi:

“Bu şahıs veya şahıslar nasıl olduysa benim kimlik bilgilerimi ele geçirmişler. Kullandıkları nüfus cüzdanın da bilgiler benim fotoğraf ise başkasına ait. Adıma bankalardan kredi çekme girişiminden haberdar olmamın ardından farklı illerden telefonlar gelmeye başladı. Arayanlar otomobil için pazarlık yaptıklarını hatta kaparo dahi yatırdıklarını belirterek tepkilerini dile getirdiler. Bende kendilerinden para alan kişinin kendisi olmadığını kimliğini kullanarak dolandırıldıklarını söyledim. Böyle onlarca telefon geldi. Bu dolandırıcılar nasıl olduysa yine kimlik bilgilerimi kullanarak özel bir bankanın internet üzerinden hizmet veren bireysel bankacılık uygulamasını

kullanarak adıma IBAN hesabı almışlar ve otomobil satma bahanesi ile ağlarına düşürdükleri insanların kaparolarını bu hesaba havale ettirmişler. Böyle 112 tane işlem yapılmış. Bunun üzerine bir araba satış sitesinde yaptığım incelemede adıma oto alım satımı yapıldığını gördüm ilgili banka ile irtibata geçip durumu anlatıp hesabı iptal ettirdim. Ancak olan olmuştu zaten. Mağdurlardan birisi benim hakkımda İstanbul’da dolandırıcılık nedeniyle polise şikayette bulunmuş. Polis beni aradı ve durumu anlattım. Dolandırıcılar bununla da kalmadı adıma Burdur da bir telefon bayisinden hat alıp o hat üzerinden de 2 bin 500 lira değerinde cep telefon almış birde taksit yaptırmışlar. Telefon operatörlerinin müşteri hizmetlerini aradım durumu anlattım. Dolandırıcılar yine benim kimliğimi kullanarak Muğla’da bir villayı 14 günlüğüne 10 bin 500 liraya kiralama karşılığında vatandaşın birisinden 2 bin 500 lira kaparo almışlar. Daha ne çıkacak diye bekliyorum. Evime her gün bir borç tebligatı geliyor.”



‘HUKUKİ MÜCADELE BAŞLATTIM’

Tüm bu olanlar nedeniyle hukuki mücadele başlattığını dile getiren Köse, “CİMER’e yazdım ve durumumu anlattım. Aynı zamanda polise gidip şikayetçi oldum ve savcılık soruşturma başlattı. Dolandırılan şahıslarda sosyal medya üzerinden tehdit ediyorlar. Uğradığım maddi ve manevi zarardan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum” şeklinde belirtti.



‘İKİ AYDIR İŞİME DOĞRU DÜZGÜN GİDEMİYORUM’

Başına gelenler yüzünden hem psikolojisinin bozulduğunu hemde aile düzeninin bozulduğunu vurgulayan Köse, “Hergün mağdurlardan gelen telefonlar ve borç tebligatları nedeniyle zor günler geçiriyorum. Polis, bankalar ve telefon şirketleri arasında gidip geliyorum. Bunlarla uğraştığım için iki aydır doğru düzgün işime de gidemiyorum. Psikolojim ve aile düzenim bozuldu. Yetkililerin mağduriyetimi biran önce gidermesini istiyorum” diyerek sözlerini tamamladı.