‘Kimse bu milleti kandıramayacak’

EROL TAŞKAN

İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı (ALŞET) Zeki Dilmen, Ankara’da Cemelerine yönelik provokatif saldırıları hani bir plan olarak tarif ettiği açıklamasında, “Geçmişte türlü provokasyonlarla bu milletini gençlerini ateşe atanlar, iyi bilsinler ki, artık kimse bu milleti oyuna getiremez.” dedi.

Türkiye’yi karıştırmak isteyen hainlerin buna gücünün yetmeyeceğini ifade eden Zeki Dilmen, konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi, “Ankara’daki cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Bu saldırı sadece Alevi milletimize değil hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Geçmişte alevi sünni, laz çerkez dediler, gençliği uçurumlardan attılar. Artık Türk Milleti uyandı, bir daha ne Çorum ne de Sivas olaylarını yaşamaya niyetimiz yok. Biz birlikte Türkiye’yiz. Kardeş kanının akmasına ve güzel Türkiye’mizin karıştırılmasına hainlerin gücü yetmeyecek. Geçmişte yedi düvele karşı alevi sünni, Türk Kürt beraber savaşarak Türkiye Cumhuriyeti olduk. Bire hainler artık bizi kandıramazsınız.”