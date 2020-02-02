'Kimse Çorum’a hizmetin nasıl yapılacağını öğretmeye kalkmasın'

AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, “Hiç bir iş yapmayıp da AK Parti’ye dil uzatmaya çalışanlar önce yaptıklarını saysınlar” dedi.

Gazetecilerle bir araya gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ceylan, geçmişte milleti SSK kuyruklarında, banka önlerinde terk edenlerin, SSK’da genel müdürlük yaparken SKK’yı batıranların, faizleri bir gecede yüzde 200’lere, 300’lere yükselten zihniyetin, bugün yüzde 10 faizi eleştirdiğini ifade etti.

2002’den 2019’un sonuna kadar 16,5 milyar lira Çorum’a yatırım yapıldığını dile getiren Ceylan, “Bunların feryadını, figanını kongrelerine veriyoruz. Hiç bir iş yapmayıp da AK Parti’ye dil uzatmaya çalışanlar önce yaptıklarını saysınlar. Biz burada yaptıklarımızı saysak sizler de bugünün tamamını ayırmış olursunuz. Cumhurbaşkanımızın her evde selamı, el izi vardır. El izi yok diyenle gelsin konuşalım. Hiçbir şey yoksa çocuklarımız okullarına başladığında kitapları masada hazır oluyor. Hiçbir şey yoksa pırıl pırıl dersliklerde eğitimlerini almaya başlamışlardır. Engelli yavrumuza yardım etmişizdir, yaşlımıza yardım etmişizdir, annesine bakan, kardeşine bakan kardeşimize yardım etmişizdir, kömürü olmayana kömür verilmiştir, aşı olmayana aş verilmiştir. Kimse bize çıkıp da Türkiye’nin nasıl yönetileceğini, Çorum’a neler yapılması gerektiğini öğretmeye kalkmasın. Biz işimizi iyi biliyoruz. Dersimize iyi çalışıyoruz” diye konuştu.

Kendilerini eleştirenlerden Çorum’a yaptıkları yatırımı göstermelerini isteyen Ceylan, “Bana bir tane çaktıkları çiviyi göstersinler. CHP, ben şunları yaptım desin. İktidara gelemedi ki. Bu zihniyetle zaten iktidara gelemez. Bizim yaptıklarımızı bıraksınlar da alkışlasınlar. Biz muhalefetiz, ne yapsanız eleştiririz diyen bir partiden bahsediyoruz. Bu zihniyetten bahsediyoruz. Biz işimize bakacağız. Bizim yapacağımız çok işimiz var. 24 Haziran seçimlerinden sonra biz işimize odaklandık. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. Kimse Çorum’a hizmetin nasıl yapılacağını öğretmeye kalkmasın” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2020, 20:01