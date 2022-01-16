‘Kimse inançlarımıza hakaret edemez’

EROL TAŞKAN

Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, Sezen Aksu’nun son şarkısının sözlerine tepki gösterdi.

Şanal açıklamasında, “Dini değerlerimize ve inançlarımıza hakareti sanat olarak gösteren, haddini bilmeyen sanatçı bozuntusunu şiddetle kınıyorum. İlk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem (a.s)'a ve Hz.Havva 'ya hakaret ederek, İslam’a ve Müslümanlara kinlerini kusmuşlardır.” dedi.

Cumhuriyet Savcılarını ve tüm hukukçuları göreve davet eden Şanal, Sezen aksu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Söz konusu şarkının sosyal medya platformlarının tümünde yasaklanması gerektiğine vurgu yapan Şanal, “Komşuya hakaret; 6 ay, idareciye hakaret; 1 yıl. Atatürk’e hakaret; 3 yıl. Allah’a, Resulüne ve İslam değerlerine hakaret; fikir özgürlüğü! Fikir özgürlüğünüz batsın! Susma Müslüman. Uyuma Müslüman!” diye konuştuğu açıklamasında, “Herkes haddini bilecek. Hiç kimse dini değerlerimize ve inançlarımıza hakaret etme özgürlüğüne sahip değildir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022, 18:52