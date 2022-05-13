Kınalı kuzular askere uğurlandı

FATİH BATTAR

Çorum’da Pazartesi günü temsili olarak Merzifon’da yemin edecek engelliler için Çorum Obası’nda kına yakma etkinliği düzenlendi.

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Saat Kulesi’nden başlayarak Çorum Obası’na kadar kortej eşliğinde konvoy düzenlendi. Türk bayraklarıyla donatılan araçlara davul zurna eşliğinde halayla binen kınalı kuzular, harika bir gün geçirdi.

Bir günlüğüne de olsa asker olmanın mutluluğunu ve gurunu yaşayan özel bireyler, ‘Her Türk Asker Doğar’, ‘En Büyük Asker Bizim Asker’ sloganlarıyla kınalıları yakıldı.

Evlatlarının kına töreninde mutluluk gözyaşları akıtan aileler böyle bir etkinlikten dolayı Belediye Başkanbı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Program kapsamında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise; “10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı daha anlamlı bir etkinlikle güzel bir mesajla kutlamak istedik. 'Her Türk asker doğar' sözü var. Burada onu görüyoruz. Hepsinin elinde ve sırtında al bayrağımız var. Bu kardeşlerimizin her biri çıta gibi asker oldular. Otağımızda kınalarını yakacağımız kardeşlerimiz pazartesi günü de Merzifon’daki yemin törenine katılacak. Buradan birçok noktada mesaj vermiş oluyoruz. Bir tarihimize, kültürümüze bu obada sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Örfümüze, ananemize sahip çıktığımızı da asker kınasıyla çıktığımızı gösteriyoruz. Yeryüzünde yavrusunu davulla zurnayla askere gönderen, ona kına yakan başka bir milletin yok. Bu yavrularımızın bu duyguyu velileriyle, aileleriyle birlikte yaşamasını istedik. Etkinliğimiz konvoyla başladı. Çorumlu Obası'nda gençlerimizle anı yaşıyoruz, eğleniyoruz. Kınalı kuzularımıza kınalarını da yakacağız. Biz bu yavrularımızı gerçekten çok seviyoruz. Engelin aslında yürekte olduğunu, sevgisizliğin büyük bir engel olduğunu, bunun dışında ayaktaki, baştaki herhangi bir uzuvdaki engelin, eksikliğin asla bir eksiklik ve engel olmadığını buradan haykırıyoruz” şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022, 12:10