‘Kira stopajı indirimi kalıcı olmalı’

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Orman ve Ağaç Ürünleri Grubu Meclis Üyesi Murat Erdal, kira ödemelerindeki stopajın yüzde 20'den yüzde 10'a düşürüldüğünü belirterek bu indirimin kalıcı hale getirilmesini istedi.

İndirimde emeği geçenlere teşekkür eden Erdal, “Aslında bu indirimin sürekli hale getirilmesi gerekiyor. Temmuzun sonuna kadar uzatıldı. Biz bunun kalıcı olmasını istiyoruz, çünkü esnafımız uzunca bir süredir yeni yeni iş yapmaya başlıyor. Sektör temsilcileri olarak Devlet büyüklerimizden isteğimiz budur.” dedi.

Mobilya sektöründe bazı ham madde fiyatlarının artmaya devam ettiğini vurgulayan ve sonbahara doğru mobilya fiyatlarının artacağını öngördüklerini belirten Erdal, şunları kaydetti:

“Ham maddeye gelen zamları mecburen yansıtmak zorundayız. Şu anda bu zamları yansıtmamayla ilgili mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız bir an önce mobilya alışverişini yaparlarsa kazançlı çıkacak. Şu anda mağazalarımız ile imalatçıların iş birliğiyle bunu karşılıyoruz ama ciddi bir fedakarlık sağlıyoruz. Özellikle düğün yapacaklara ve yeni ev alanlara yardımcı olmak istiyoruz. Sektör temsilcileri olarak her zaman dile getirdiğimiz gibi, hemşehrilerimizin yerli üretici ve mağazacılardan alış veriş yapmalarını özellikle rica ediyoruz. Yerli esnafın ve yatırımcının kazanması şehrinizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021, 18:28